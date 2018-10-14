В Милане голубь "пометил" картину итальянского художника XVII века

14 Окт. 13:07 2018-10-14T13:07:37+03:00

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Одна из картин, украшающих Зал часов в миланском палаццо Марино, едва не была безвозвратно испорчена из-за влетевшего в окно голубя. Об этом рассказали в мэрии итальянского города.

Инцидент произошел еще этим летом, когда на дворе стояла сильная жара. Кто-то из сотрудников зала, видимо, открыл окно, и в него залетела птица, которая испачкала своим пометом картину итальянского художника XVII века Филиппо Аббьяти.

Речь идет о полотне, принадлежащем коллекционеру Кастелло Сфорцеско. На нем изображен Давид с головой Голиафа. В результате действия голубя было испорчено порядка 3/4 всей поверхности холста и верхняя часть позолоченной рамы.

Учитывая, что помет является крайне разъедающим органическим соединением, требовалась немедленная реставрация картины. По данным газеты, Сorriere della sera, все работы обошлись властям Милана более чем в четыре тысячи евро.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее была повреждена также одна из картин британского андеграундного художника Бэнкси под названием "Девочка с шаром". Полотно «самоуничтожилось» сразу после того, как было продано на аукционе за 1,1 млн долларов. Организаторы торгов не растерялись и предоставили лоту статус нового арт-объекта. В результате он даже прибавил в цене несколько сотен долларов.