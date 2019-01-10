В шахте лифта одного из домов Москвы обнаружены человеческие останки

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:09:59+03:00

Смерть найденного в лифте человека наступила более 25 лет назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кости принадлежат неизвестному, который скончался более 25 лет назад

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В минувшую среду, 9 января, в шахте лифта находящего на реконструкции недостроенного здания на юге Москвы были обнаружены человеческие останки. Кости и череп долгие годы лежали под слоем земли. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по столице.

Согласно их данным, смерть человека, чьи останки были обнаружены накануне, наступила более 25 лет назад. Другой информации о находке пока нет.

"По данному факту <...> проводится доследственная проверка", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также личность погибшего. В рамках проверочных мероприятий назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале прошлого года на чердаке одного из домов на юго-востоке Москвы были обнаружены также мумифицированные останки неизвестного мужчины.