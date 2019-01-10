2019-01-10T14:04:19+03:00
Звезды

Съемки четвертой части "Стартрека" отложены на неопределенный срок

Режиссер нового фильма С. Дж. Кларксон решила заняться съемками пилотной серии приквела "Игры престолов"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кадр из фильма "Стартрек: Бесконечность"Кадр из фильма "Стартрек: Бесконечность"
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Американская кинокомпания Paramount Pictures объявила о временной приостановке процесса съемок четвертого фильма "Звездного пути" ("Стартрек - 4"). Когда именно работа над очередной частью медиафраншизы возобновиться пока неизвестно.

Между тем, причиной приостановки съемочного процесса стало решение режиссера фильма С.Дж. Кларксон заняться другим проектом. Речь идет о пилотной серии приквела популярного сериала "Игра престолов". Согласно данным Deadline, у режиссера появилось свободное время, поэтому она решила не отказываться от предложения телеканала HBO и уже взялась за работу.

Сайт kp.ru писал о том, что новый фэнтезийный сериал, созданный по произведениям Джорджа Мартина, имеет рабочее название "Долгая ночь". Ожидается, что в нем будут раскрыты секреты истории Вестероса, тайны происхождения Белых Ходоков, и легенды Старков". Съемки пилотной серии спин-оффа уже начались.

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