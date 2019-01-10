Порошенко уличили в незаконном присвоении Филарету звания Героя Украины

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:28:03+03:00

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Экс-начальник главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Вовк прокомментировал присвоение звания Героя Украины лидеру раскольников Филарету. По его словам, президент незалежной Петр Порошенко не имел права награждать бывшего предстоятеля неканонической Украинской православной церкви так называемого Киевского патриархата, так как просто «не наделен правом самостоятельно принимать подобные решения».

Как заметил Вовк, согласно Уставу звания Героя Украины, Порошенко должен был получить предложение о присвоении звания от соответствующих органов и наградной лист установленного образца. Также генерал-майор добавил, что выдвижение кандидатуры к присвоению высшей степени отличия незалежной «осуществляется по месту работы лица», пишут украинские СМИ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 9 января, стало известно, что президент соседнего государства Петр Порошенко присвоил бывшему главе раскольничьей Украинской православной церкви Филарету звание Героя Украины. При этом он оценил его заслуги в деле создания «новой украинской церкви» как исключительные.