2019-01-10T16:28:03+03:00
Политика

Порошенко уличили в незаконном присвоении Филарету звания Героя Украины

Экс-начальник главного следственного управления СБУ Василий Вовк напомнил о существовании Устава знака отличия
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Экс-начальник главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Вовк прокомментировал присвоение звания Героя Украины лидеру раскольников Филарету. По его словам, президент незалежной Петр Порошенко не имел права награждать бывшего предстоятеля неканонической Украинской православной церкви так называемого Киевского патриархата, так как просто «не наделен правом самостоятельно принимать подобные решения».

Как заметил Вовк, согласно Уставу звания Героя Украины, Порошенко должен был получить предложение о присвоении звания от соответствующих органов и наградной лист установленного образца. Также генерал-майор добавил, что выдвижение кандидатуры к присвоению высшей степени отличия незалежной «осуществляется по месту работы лица», пишут украинские СМИ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 9 января, стало известно, что президент соседнего государства Петр Порошенко присвоил бывшему главе раскольничьей Украинской православной церкви Филарету звание Героя Украины. При этом он оценил его заслуги в деле создания «новой украинской церкви» как исключительные.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%
В Британии задержан водитель грузовика, пытавшийся провезти в страну 27 мигрантов
Визит лидера ХАМАС в Москву отложен на неопределенный срок
Россия передала Лаосу партию самолетов Як-130
Додон заявил, что санкции России против Украины повлияют на Молдавию
Причина затопления Тушинского тоннеля: власти Москвы рассказали, что могло привести к ЧП
Спецпосланник ООН по Йемену посетит Москву с официальным визитом
МИД РФ прорабатывает вопрос консультаций с США по ДРСМД
В Китае мужчина продал почку ради iPhone
Съемки четвертой части "Стартрека" отложены на неопределенный срок
Движение по Волоколамскому шоссе в Москве восстановят к пятнице
Турция не пойдет на навязываемые США условия по вопросу поставок С-400
В шахте лифта одного из домов Москвы обнаружены человеческие останки
Ученые: общение продлевает жизнь
В Госдуму внесен законопроект, налагающий вето на передачу Курил Японии
В России увеличился размер "возрастной" надбавки к пенсии
Кот британского искусствоведа испортил картину XVII века
Астрономы зафиксировали повторяющийся радиосигнал в космосе
Тоннель в столичном Тушино затопило из-за провала грунта
Fiat выплатит в США не менее $700 млн по искам "дизельного скандала"
Ким Чен Ын пригласил Си Цзиньпина в Пхеньян с ответным визитом
В ЦАР допускают размещение российской военной базы