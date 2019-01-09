2019-01-09T18:40:01+03:00
Политика

Порошенко причислил Филарета к Савченко, присвоив ему звание Героя Украины

А украинские активисты предложили канонизировать самого Порошенко
Александр ГРИШИН@orgstruk
Поделиться:
Комментарии: comments3
Бывший глава Украинской православной церкви Филарет указом Петра Порошенко стал Героем Украины.Бывший глава Украинской православной церкви Филарет указом Петра Порошенко стал Героем Украины.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Занимающий пост президента Украины Петр Порошенко присвоил бывшему главе раскольничьей Украинской православной церкви (КП) Филарету звание Героя Украины. Оценив его заслуги в деле создания новой украинской церкви как исключительные.

- Ещё не придумано той меры, которой можно оценить вклад патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь. Он был, есть и остаётся духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа, - написал Порошенко на своей странице в соцсети «Фейсбук». - Вот почему принял решение присвоить ему звание Героя Украины

Филарет и Надежда Савченко, сидящая сейчас в СИЗО, теперь одного поля ягоды. Оба - Герои Украины. Савченко получила свою «зирку» (звезду) за «гражданское мужество и жертвенное служение украинскому народу». Филарет, если брать официальную формулировку, «за выдающуюся историческую роль в становлении независимой Православной церкви Украины». Которую, правда, до сих пор пока никто из канонических церквей, кроме Константинопольского патриархата, находящегося на постое в турецком Стамбуле, не признал. Но это украинскую власть, как светскую, так и государственную духовную, не смущает. Как не смущает и то, что сам томос пришлось возвращать в Стамбул, потому что в спешке (успеть «осчастливить» прихожан к Рождеству бесценно!) его подписал только Варфоломей, возглавляющий патриархат, а про остальных членов синода забыли. Впрочем, по возвращении свитка в Стамбул члены синода Константинопольской патриархии быстро поставили недостающие подписи. Как самого Филарета не смущает и то, что его понизили в звании до митрополита, с чем он поначалу согласился, а потом снова начал именовать себя патриархом. Как видим, Порошенко с этим тоже согласился, раз наградил Филарета как патриарха.

Порошенко мог бы и себе тоже «зирку» повесить на грудь, благо подвигов, чтобы один на пять танков со связкой гранат никто из упомянутых не совершал. А вставать утром после вечера весьма нелегко, и в этом есть нечто от подвига. Но поскромничал. Правда, его усилия вряд ли останутся недооцененными. Местная патриотическая гражданская общественность из прихожан-раскольников уже предложила канонизировать Петра Алексеевича и даже назвала Порошенко святым равноапостольным Петром, «третьим киевским правителем вместе со св. равноапостольной княгиней Ольгой и св. равноапостольным князем Владимиром».

А почему бы и нет? Тем более, что томос, как говорят, выписан на его имя, и новую , непризнанную в мире конфессию уже можно именовать «томосом Варфоломея Православная церковь Украины имени Петра Порошенко». Тем более, у Порошенко в домашней часовенке уже давно вся семья изображена среди ликов святых. Князю Владимиру и княгине Ольге такое и не снилось.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГРИШИН

 
Читайте также
Только пятый: данные опросов свидетельствуют о катастрофической предвыборной ситуации для Порошенко
Центр «Социальный мониторинг» и Украинский институт социальных исследований имени А. Яременко опубликовали результаты последнего проведенного ими опроса общественного мнения
Анна Герман - о решении Киева не открывать в Москве избирательные участки: Наших обнищавших граждан наказывают за то, что они зарабатывают на кусок хлеба в России
Известный в Европе политик, экс-депутат Верховной Рады Украины, бывший пресс-секретарь президента Виктора Януковича - в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Депутат Бундестага Пётр Быстрон о марше бандеровцев в Киеве: «Это большая проблема украинского правительства — прославление приспешника нацистов»
Политик от партии «Альтернатива для Германии» в беседе с «КП» осудил скандальное шествие украинских радикалов
Новости 24
На востоке Франции потерпел крушение истребитель Mirage 2000D
Министр обороны Норвегии заявил о возможности войны в Европе
Порошенко отправил 20 военных «стабилизировать ситуацию» в Мали
Богатейший человек мира Джефф Безос объявил о разводе
Песков сообщил о подготовке визита Путина в Сербию
Госдума получила от ПАСЕ приглашение к участию в январской сессии
Площадь пожара на заводе в Оренбуржье достигает 7000 квадратных метров
Гендиректор клиники в США уволился после родов пациентки в коме
Российское военно-историческое общество рассказало, как использовать «лаосские» Т-34
Бензин снова начал дорожать
Рогозин рассказал, что вынудило NASA отменить его визит в США
Кабмин выделит 147 млн рублей жителям разрушенного дома в Магнитогорске
В Совфеде прокомментировали заявление о росте в 2019 году зарплат бюджетников
Ученые смоделировали цунами, погубившее на Земле динозавров
Центробанк снизил официальные курсы доллара и евро
Премьер Австралии попросил «фотошопить» ему волосы, а не ноги
Китай объявил о завершении торговых переговоров с США
Молодой мужчина пострадал при столкновении трех грузовиков на МКАД
В Камбодже нашли тела двух россиян