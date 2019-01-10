Би-би-си ответила на претензии Роскомнадзора

10 Янв. 2019 2019-01-10T21:34:37+03:00

В компании заверили, что работают в соответствии с российским законодательством

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В четверг, 10 января, британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си ответила на заявление Роскомнадзора о наличии на ее интернет-ресурсах материалов, транслирующих идеологические установки международных террористических организаций. В частности, в компании заверили, что работают в соответствии с российским законодательством.

«Как международный вещатель Би-би-си работает в полном соответствии с законодательством и нормативными требованиями каждой страны вещания, в том числе России», - сказал представитель новостной корпорации ТАСС.

Кроме того, в Би-би-си заявили о готовности предоставить надзорным органам дополнительную информацию о своей работе. «Мы всегда готовы предоставить дополнительную информацию о том, как мы освещаем те или иные события, в случае обращения к нам представителей соответствующих надзорных органов», - добавил пресс-секретарь Би-би-си.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг Роскомнадзор рассказал, как продвигается проверка, проводимая в отношении британской телерадиовещательной корпорации в России. В результате выяснилось, что специалисты надзорного ведомства нашли признаки террористической идеологии в материалах Би-би-си.