СК начал проверку обстоятельств похищения мужчины возле кафе в Москве

10 Янв. 2019 2019-01-10T23:45:54+03:00

Преступники произвели несколько выстрелов из оружия и запихнули жертву в багажник автомобиля

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Следственный комитет начал проверку после сообщения о похищении мужчины в Москве. Известно, что инцидент произошел возле кафе на северо-востоке столицы.

Как сообщила старший помощник руководителя московского ГСУ СК России Юлия Иванова, вечером 10 января 2019 года на проспекте Мира рядом с одним из кафе, неизвестные открыли стрельбу из огнестрельного оружия, а затем схватили и засунули в багажник своего автомобиля мужчину. Сразу после этого преступники скрылись с места происшествия.

Сейчас проводится доследственная проверка, на месте работает группа сыщиков, которые проводят необходимые мероприятия, в том числе ищут автомобиль потерпевшего, передает РИА Новости.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 26 декабря в полицию обратился мужчина, которого похитители удерживали в плену два месяца. Злоумышленники напали на жертву, когда тот возвращался после продажи квартиры.

Преступники сначала отобрали у москвича 4 млн рублей, а затем похитили его с целью получить еще больше денег. Мужчине удалось сбежать, когда он пошел с одним из бандитов снимать деньги с карты к банкомату.