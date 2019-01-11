2019-01-11T11:49:04+03:00
Происшествия

Американка, желающая узнать о своих предках, случайно выдала брата-убийцу

ДНК-образец женщины помог полиции выйти на след преступника
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Специалисты провели расследование и установили, что девушка является сводной сестрой убийцыСпециалисты провели расследование и установили, что девушка является сводной сестрой убийцы
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Американская полиция задержала преступника, совершившего убийство 26 лет назад. Мужчину удалось вычислить благодаря общедоступному сайту генеалогической информации.

Сотрудники полиции загрузили в базу данных ДНК с различных мест преступлений в открытую базу и обнаружили совпадение. Оказалось, что ДНК преступника, который изнасиловал и убил 25-летнюю учительницу в 1992 году в Ланкастере, совпадает с данными одной из американок, решившей составить свое генеалогическое дерево.

Специалисты провели расследование и установили, что девушка является сводной сестрой убийцы – 50-летнего диджея Реймонда Роу. Чтобы доказать вину мужчины детективы под прикрытием проникли к музыканту и взяли образец ДНК с его жвачки и бутылки, из которой Роу пил. В результате, эти данные совпали с материалами дела.

В полиции диджей признал свою вину и пошел на сделку со следствием. В итоге, его приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение, передает сайт телеканала «Звезда».

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