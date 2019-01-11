Васильева посоветовала россиянам при выборе школы обращать внимание на личностные качества учителя

СЕГОДНЯ 13:01 2019-01-11T13:01:56+03:00

Министр просвещения России отметила, что рейтинг заведения не является показателем его профессиональности

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Ольга Васильева, министр просвещения России, рассказала о том, что родителям будущих первоклассников в первую очередь необходимо обращать внимание на личностные качества преподавателя и пешую доступность заведения.

- Малышей нужно больше беречь, пешая доступность - важная вещь. И различные рейтинги, показатели, или баллы ЕГЭ - тут совершенно не главное. А главное - первый учитель, который станет вашему ребенку близким человеком, поможет ему пережить стресс, полюбить школу, найти друзей, - прокомментировала Васильева.