Четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве
В пятницу, 11 января, появилась информация о серьезном ДТП, случившемся на Кутузовском проспекте в Москве. Как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы, в районе Парка Победы столкнулись сразу четыре автомобиля. Причем от удара машина такси опрокинулась.
Есть ли пострадавшие в результате ДТП, пока неизвестно. Однако из-за аварии в районе происшествия уже образовалась сильная пробка.
На Кутузовском проспекте в результате аварии перевернулось такси.
Кстати, стоит отметить, что ранее в ГИБДД составили список самых аварийных участков в Москве. Так, в перечень попал и Кутузовский проспект. Однако лидерами антирейтинга стали МКАД, Варшавское, Дмитровское и Можайское шоссе.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце декабря прошлого года на Кутузовском проспекте также произошла серьезная авария. Тогда на дороге столкнулись три легковых автомобиля.