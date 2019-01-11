2019-01-11T20:05:50+03:00
Происшествия

Четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

От удара машина такси опрокинулась [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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От удара машина такси опрокинуласьОт удара машина такси опрокинуласьФото: кадр с видео
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В пятницу, 11 января, появилась информация о серьезном ДТП, случившемся на Кутузовском проспекте в Москве. Как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы, в районе Парка Победы столкнулись сразу четыре автомобиля. Причем от удара машина такси опрокинулась.

Есть ли пострадавшие в результате ДТП, пока неизвестно. Однако из-за аварии в районе происшествия уже образовалась сильная пробка.

На Кутузовском проспекте в результате аварии перевернулось такси.

Кстати, стоит отметить, что ранее в ГИБДД составили список самых аварийных участков в Москве. Так, в перечень попал и Кутузовский проспект. Однако лидерами антирейтинга стали МКАД, Варшавское, Дмитровское и Можайское шоссе.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце декабря прошлого года на Кутузовском проспекте также произошла серьезная авария. Тогда на дороге столкнулись три легковых автомобиля.

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