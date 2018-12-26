2018-12-26T13:59:30+03:00
Происшествия

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля

По словам очевидцев, у одного из участников аварии сломаны обе ноги
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сразу три легковых автомобиля столкнулись на Кутузовском проспектеСразу три легковых автомобиля столкнулись на Кутузовском проспектеФото: предоставлено очевидцем
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Серьезная авария произошла в эту среду, 26 декабря, на Кутузовском проспекте в Москве. По словам очевидцев, на дороге столкнулись сразу три легковых автомобиля.

Инцидент произошел возле дома под номером 72. В результате было перекрыто движение по двум полосам из пяти имеющихся.

Сообщается, что в аварии есть пострадавшие. Так, один из участников ДТП, предположительно водитель автомобиля марки BMW, оказался зажат в салоне. У него сломаны обе ноги. Обстоятельства происшествия выясняются. Число пострадавших также уточняется.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад крупная авария произошла в районе Комсомольского проспекта. Грузовой автомобиль на большой скорости врезался во внедорожник, а после протаранил еще и карету скорой помощи, которая в этот момент перевозила пациента. В результате случившегося пострадали два человека - находившийся в машине неотложки больной и фельдшер.

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