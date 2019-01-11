2019-01-11T23:38:32+03:00
В мире

Трамп заработал $35 млн на продаже недвижимости в 2018 году

Больше половины этой суммы была выручена от продажи жилого комплекса в Нью-Йорке
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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В пятницу, 11 января, стали известны доходы президента США Дональда Трампа от продажи части имеющейся у него недвижимости в 2018 году. По данным журнала Forbes, в прошлом году американский лидер заработал на недвижимом имуществе около 35 миллионов долларов.

Причем больше половины этой суммы (20 миллионов долларов) была выручена от продажи жилого комплекса в нью-йоркском районе Бруклин, который субсидировало правительство. Объект был продан за 900 миллионов долларов. При этом Трамп владел 4% акций в этом проекте.

Еще 5,5 миллиона долларов глава Соединенных Штатов выручил от продажи ряда апартаментов в 64-этажном небоскребе в Лас-Вегасе, который принадлежит ему в партнерстве с Филом Раффином. Кроме того, 5,6 миллиона долларов хозяин Белого дома получил за три участка возле своего поля для гольфа в штате Калифорния.

При этом в настоящее время Трамп все еще владеет недвижимостью на 437 миллионов долларов, пишет Forbes.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, нынешний президент США фигурирует в списке самых богатых американцев уже более 30 лет. Однако в прошлом году он потерял 138 позиций в этом рейтинге.

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