В рейтинге самых богатых американцев по версии Forbes Трамп потерял 138 позиций

СЕГОДНЯ 13:06 2018-10-03T13:06:28+03:00

Президент США Дональд Трамп упал на 138 позиций в ежегодном рейтинге самых 400 самых богатых американце по версии журнала Forbes. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Президент США Дональд Трамп упал на 138 позиций в ежегодном рейтинге самых 400 самых богатых американце по версии журнала Forbes.

В 2017 году Трамп находился на 248-й строчке списка. Его состояние оценивалось в $3,1 млрд. Таким образом, американский президент опустился в рейтиге на 386 место. В какую сумму эксперты оценивают его состояние сейчас пока не известно - Forbes представит полный список богатейших людей США позднее в среду. Отметим, что в 2016 году Трамп был 156-м в рейтинге.

Как считают редакторы издания, Трамп потерял свои позиции по ряду причин. Строительный бизнес миллиардера перестает быть рентабельным в эпоху электронной торговли. Также журналисты считают, что Трамп не смог совместить роль предпринимателя и президента.

Отметим, что 72-летний Дональд Трамп фигурирует в списке самых богатых американцев по версии Forbes уже более 30 лет.

Первую позицию в рейтинге богатейших американцев по версии журнала Forbes занял Билл Гейтс с состоянием $89 млрд. В 2017 году основатель Microsoft также возглавлял список. В этом году миллиардер в 25-раз подряд стал богатейшим человеком США.

Топ-10 самых богатых людей США по версии журнала Forbes:

1. Основатель Microsoft Билл Гейтс, состояние $89 млрд

2. Глава Amazon Джефф Безос, состояние $81,5 млрд

3. Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, состояние с $78 млрд,

4. Основатель Facebook Марк Цукерберг, состояние $71 млрд

5. Глава Sotware Ларри Эллисон, состояние $59 млрд.

6. Основатели Koch Industries Чарльз и Дэвид Кох, состояние $48,5 млрд

7. Кто оказался на седьмой строчке, издание не указывает.

8. Глава Bloomberg LP Майкл Блумберг, состояние $46,8

9. Сооснователь Google Ларри Пейдж с $44,6 млрд

10. Сооснователь Google Сергей Брин с состоянием $43,4.