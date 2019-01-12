Компания SpaceX планирует сокращение штата

СЕГОДНЯ 05:34 2019-01-12T06:00:55+03:00

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В ближайшее время в американской компании SpaceX пройдут сокращения штата. Планируется уволить 10% сотрудников - это 600 человек.

О грядущих переменах сотрудникам в электронном письме сообщил президент компании Гвинн Шотвелл. Он отметил, что это было трудное, но необходимое решение.

"Чтобы продолжать осуществлять доставку для наших клиентов и преуспевать в развитии межпланетных космических кораблей и мирового интернета космического базирования, SpaceX должна быть компактнее. Это означает, что мы должны попрощаться с некоторыми талантливыми и трудолюбивыми членами нашей команды", - говорится в заявлении SpaceX.

Как пишет газета Los Angeles Times, корпорация предложит своим сотрудникам, попадающим под сокращение, компенсации в размере заработка за восемь недель работы, а также другие льготы. Более того, компания обещает помочь потерявшим место специалистам найти новую работу.

На данный момент в SpaceX трудятся около 6 тысяч человек.