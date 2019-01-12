Трамп: Американцы сэкономили в 2018 году $26 млрд на лекарствах
В прошлом году граждане США сэкономили на лекарствах 26 миллиардов долларов. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп.
Он подчеркнул, что впервые за последние 50 лет в Соединенных Штатах снизились цены на медикаменты.
"В течение первых 19 месяцев моей администрации американцы сэкономили $26 млрд на рецептурных лекарствах. Наша политика по выводу на рынок более дешевых непатентованных лекарственных препаратов работает!" - написал глава государства в своем Twitter.
Отметим, что в мае 2018 года Трамп объявил, что начинает кампанию по снижению розничных цен на лекарственные препараты в Америке.Он неоднократно критиковал фармацевтическую отрасль за то, что она якобы больше других тратит средства на лоббирование своих интересов.
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