Во Флориде вертолет обезглавил мужчину

СЕГОДНЯ 07:58 2019-01-12T07:58:23+03:00

У машины неожиданно заработал пропеллер, когда погибший находился рядом

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В американском штате Флорида мужчина погиб на аэродроме от удара лопастью пропеллера вертолета. Бедняге буквально снесло голову.

Как сообщил шериф округа Эрнандо, инцидент произошел 10 января на в аэропорту города Бруксвилл. На аэродроме 62-летний Сальваторе Диси со своим напарником пытался запустить двигатель вертолета при помощи передвижного аккумулятора.

Установка неожиданно дернулась и упала. Одновременно включился и закрутился основной винт. Его лопасть ударила мужчину по голове и отрубили ее. Диси погиб на месте, передает телеканал WFLA.

Полиция не подозревает в случившемся злого умысла, но обещает тщательно изучить обстоятельства.

"Очевидно, смерть немного необычная... И мы хотим убедиться, что у нас есть все ответы", — заявил шериф Аль Ниенуис.

Вертолет, который должны были подготовить мужчины, используется доктором Альфредом Бонати из Института позвоночника Бонати в Гудзоне, который в это время также находился месте ЧП.