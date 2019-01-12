2019-01-12T08:45:14+03:00
Общество

На улицах Эквадора нашли мужчину, пропавшего в России девять лет назад

Все это время родители Максима Бахарева искали своего сына, который оказался в чужой стране без средств к существованию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россиянина вернули в Петербург после длительного бродяжничества в ЭквадореРоссиянина вернули в Петербург после длительного бродяжничества в ЭквадореФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Трогательная история воссоединения произошла в канун Нового года в Санкт-Петербурге. Родители наконец-то увидели своего сына, без вести пропавшего еще девять лет назад.

Максима Бахарева нашли на улицах эквадорской столицы Кито. Как пояснили в посольстве РФ, мужчина приехал в эту страну около восьми лет назад, однако причины такого поступка не называются. Довольно скоро россиянин, имеющий психические расстройства, остался без средств к существованию и стал жить на улице. Уже потом он попал в поле зрения эквадорской социальной службы, которая оказала иностранцу помощь и обратились в консульство. Уже там гражданство Максима Бахарева подтвердили и через соцсети связались с его родителями, которые все это время искали сына.

12 декабря россиянину сообщили, что в скором времени он сможет вернуться домой. Примечательно, что именно в этот день мужчина вместе с сотрудниками патронажной службы столичного муниципалитета Сан-Хосе отпраздновал свое 35-летие. Вылет нашего соотечественника на Родину состоялся 22 декабря. Билет и сопровождение Максима оплатили его родители. Они же и встретили сына в аэропорту.

Агентство РИА Новости отмечает, что, прощаясь, россиянин по-испански сказал эквадорцам: "До свидания... Большое спасибо", а на следующий день его родители патронажную службу еще раз поблагодарили уже родители мужчины. Петербужцы прислали сотрудникам учреждения фотографии, где они вместе с Максимом стоят на заснеженных улицах северной столицы.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году в Афганистане был обнаружен советский военный летчик, пропавший без вести более 30 лет назад.

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