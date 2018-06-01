Летчик, пропавший без вести 30 лет назад в Афганистане, нашелся и хочет вернуться на Родину

1 Июнь 17:55 2018-06-01T21:40:23+03:00

Пилот был сбит в 1987 году и сейчас может находится в Пакистане

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Неожиданную новость озвучил в пятницу глава Союза десантников России генерал-полковник Валерий Востротин. По его словам, в Афганистане обнаружен советский военный летчик, сбитый во время той войны и сейчас решивший вернуться в Россию.

— Был найден российский летчик, сбитый в 1980-е над территорией Афганистана, — рассказал РИА «Новости» Востротин. — Он до сих пор жив. Это очень удивительно. Теперь нужна помощь не только финансовая, но и помощь административная, помощь общественных организаций, дипломатическая работа.

САМОЛЕТ СБИЛ СОВЕТНИК-ФРАНЦУЗ

Это и на самом деле удивительно: случаев, когда моджахеды брали в плен наших сбитых летчиков, не так уж и много... Загадка и в том, почему этот человек молчал столько лет и только сейчас вышел на связь. Его фамилию также обещали назвать позже.

Интрига сохранялась до обеда, пока замглавы ветеранской организации «Боевое братство» Вячеслав Калинин не сообщил журналистам, что летчик был сбит в 1987 году и сейчас может «находится на территории Пакистана, так как все лагеря для советских военнопленных находились в Пакистане».

Мы проверили: в 1987 году ВВС СССР потеряли в Афганистане 20 самолетов. Несколько пилотов погибли, несколько были вовремя подобраны вертолетами поисково-спасательного обеспечения. При этом известно о двух без вести пропавших в том году самолетах. 28 декабря 1987 года в районе Баграма во время ночного вылета пропал штурмовик Су-25. Тело летчика не смогли обнаружить. О другом случае известно больше.

28 октября с боевого вылета не вернулся Су-17М3Р (истребитель-бомбардировщик, способный вести разведку) из 263-й отдельной тактической разведывательной авиационной эскадрильи 40-й армии. Им управлял старший лейтенант Сергей Пантелюк, которому на тот момент было 25 лет.

1987 год. Воины афганской армии во время демонстрации журналистам захваченных у душманов американских ПЗРК "Стингер". ФОТО Портер Лев/Фотохроника ТАСС

К тому времени Пантелюк уже несколько месяцев выполнял интернациональный долг в Афганистане в составе разведывательной эскадрильи. 28 октября он и капитан Сафонов на двух истребителях-бомбардировщиках Су-17 отправились на разведку. Погодные условия ухудшились и ведущий пилот Сафонов принял решение о завершении задания. Однако после разворота в воздухе Сергей Пантелюк перестал выходить на связь. Поиски летчика и его самолета не дали результата.

В книге Виктора Марковского «Выжженное небо Афгана» приводится следующая информация: «Как и когда исчез Сергей, не знали несколько дней, пока афганская госбезопасность не передала сообщение одного из своих агентов: в указанном районе в тот день ПЗРК был сбит самолет, стрелял советник-француз, подстерегавший цель на вершине горы. Попадание сразу выбило двигатель и обесточило самолет, отказала радиосвязь, из-за чего летчик не мог сообщить о себе. Ему удалось катапультироваться, однако при приземлении на склон он сломал ноги и так был взят в плен. Моджахеды собирались обменять летчика на кого-то из своих, но раны не давали ему передвигаться самостоятельно, и при переходе на новое место его расстреляли. Агент указал на карте место могилы, но проверить достоверность его слов и вывезти тело, посылая поисковую группу и рискуя новыми жизнями в кишащем бандами районе, не решились».

Моджахед с зенитной ракетой "Стингер". Фотохроника ТАСС

ВСЕ ЕЩЕ ЖДУТ ДОМА

Несмотря на информацию о расстреле, в списках «афганских» организаций Сергей Пантелюк все эти годы продолжал считаться пропавшим без вести. Так ничего не удалось выяснить о его судьбе родственникам. Дочь пилота Лариса Пантелюк на одном из форумов оставила такой крик души: «Мы все эти годы ждем его домой (хоть и не говорим об этом вслух). Мама так замуж и не вышла... Я понимаю, что есть большая вероятность того что его уже давно нет в живых, но в нашем случае лучше знать это, чем не знать ничего!»

Главный афганский поисковик в стране, экс-заместитель председателя комитета по делам воинов-интернационалистов при СНГ Александр Лаврентьев говорит, что случаи нахождения советских военнопленных через 30 лет исключительно редки, но еще возможны:

— Такое может быть. И хоть меня и критиковали, я всегда говорил, что там еще есть живые «наши», — сказал Лаврентьев в комментарии «Комсомолке». — Но за последние три года только украинская экспедиция смогла найти там пропавшего без вести прапорщика Белокурова.

Александр Лаврентьев говорит, что выжившие советские военнопленные, как правило, живут в кишлаках на территориях, контролируемых талибами. Обязательным условиям для них является принятие ислама. Почти у всех есть афганские жены, дети. Но насколько они свободные люди? Могут ли вернуться на родину?

— Я общался как-то по телефону с одним из советских военнопленных, который с восьмидесятых годов живет в Афганистане. Он мне признался, что не может без разрешения никуда уехать. То хотя формально он свободный человек, но какой-то «хозяин» или куратор у него есть, — пояснил эксперт.

Вертолёт Ми-24 во время патрулирования Кабула, 1980 год.Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK

Александра Лаврентьев добавил, что его советского летчика и нашли, то пока никто из россиян его не видел.

— Поступила информация, которая еще требует проверку. В моей практике такая информация поступала регулярно, но часто не находила подтверждения, — отметил Лаврентьев.

Руководитель Российского культурного центра в Кабуле Виктор Некрасов в свою очередь сообщил «КП», что ему известно о том, что на территории Афганистана сейчас проживают восемь бывших советских военнопленных. Но никто из них не является летчиком.

— У летчиков было очень мало шансов выжить при пленении. Как правило, их расстреливали на месте, — говорит Некрасов. — Но мы можем вспомнить ту же историю Александра Руцкого, которого обменяли на крупную сумму денег.

Российские дипломаты в Афганистане пока не располагают информацией о нахождении пропавшего без вести летчика Пантелюка (и любого другого). Но, возможно, это только подтверждает информацию о том, что советский военнопленный находится на территории Пакистана.

Письмо Сергея Пантелюка из Афганистана жене Ирине (цитируется по «Книге памяти о погибших в Афганистане» (Ростовская область).

«14 мая 1987 года.

Здравствуй, милая!

Первым долгом считаю, что нужно сообщить о том, что долетели мы хорошо. 12 мая ночевали в Ташкенте, а 13-го уже были на месте. Особо резких отличий от Грузии нет. Представь Грузию XIV - XV веков - и ты будешь смотреть моими глазами, не считая всего того, что уже привезено нашими.

Живем временно в высотке, ребята уедут - будем жить в модулях. Там и холодильники, и телевизоры, и магнитофоны, и даже кондиционер есть. Короче говоря, жить можно, служить тоже.

Получили сегодня комбинезоны. Теперь ходим закамуфлированные, как наши самолеты. Все, конечно, необычно и интересно. Тоскливо только, как подумаешь, какое количество дней службы ждет впереди.

Меньше переживай...»