2019-01-13T03:13:04+03:00
Звезды

Возлюбленная Меркьюри заработает $65 млн на "Богемской рапсодии"

Фильм заработал в прокате $800 млн
Юлия ДИВЕЕВА
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Концерт Queen на стадионе. Фото: кадр из фильмаКонцерт Queen на стадионе. Фото: кадр из фильма
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Не менее 65 миллионов долларов заработает на успехе фильма "Богемская рапсодия" британка Мэри Остин, которую Фрэдди Меркьюри называл любовью всей своей жизни.

Издание Mirror подсчитало возможный доход гражданской жены вокалиста и лидера группы Queen от проката картины.

Мэри была невестой Фредди, а после расставания пара осталась близкими друзьями до самой смерти Меркьюри в 1991 году. Музыкант оставил Остин половину своего имущества стоимостью 75 миллионов фунтов стерлингов, включая его особняк в Западном Лондоне.

Он также завещал ей 50 процентов от выплат за продажи и использование его песен в будущем. Еще 25 процентов пошли к его родителям и 25 процентов к его сестре. Доля Марии увеличилась до 75 процентов после смерти родителей Фредди. Кроме того, у нее есть право на 18,25% доходов группы Queen.

Остин, которой сейчас 67 лет, дала свое одобрение на съемки фильма "Богемская рапсодия", хоть и не участвовала в его создании. По подсчетам издания, ей достанется примерно 40 млн фунтов (около $65 млн по текущему курсу) из общей прибыли от показа картины.

"Богемская рапсодия" уже собрала в мировом прокате почти $800 млн и на прошлой неделе была удостоена премии "Золотой глобус" в номинации "лучший фильм".

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