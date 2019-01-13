Возлюбленная Меркьюри заработает $65 млн на "Богемской рапсодии"
Не менее 65 миллионов долларов заработает на успехе фильма "Богемская рапсодия" британка Мэри Остин, которую Фрэдди Меркьюри называл любовью всей своей жизни.
Издание Mirror подсчитало возможный доход гражданской жены вокалиста и лидера группы Queen от проката картины.
Мэри была невестой Фредди, а после расставания пара осталась близкими друзьями до самой смерти Меркьюри в 1991 году. Музыкант оставил Остин половину своего имущества стоимостью 75 миллионов фунтов стерлингов, включая его особняк в Западном Лондоне.
Он также завещал ей 50 процентов от выплат за продажи и использование его песен в будущем. Еще 25 процентов пошли к его родителям и 25 процентов к его сестре. Доля Марии увеличилась до 75 процентов после смерти родителей Фредди. Кроме того, у нее есть право на 18,25% доходов группы Queen.
Остин, которой сейчас 67 лет, дала свое одобрение на съемки фильма "Богемская рапсодия", хоть и не участвовала в его создании. По подсчетам издания, ей достанется примерно 40 млн фунтов (около $65 млн по текущему курсу) из общей прибыли от показа картины.
"Богемская рапсодия" уже собрала в мировом прокате почти $800 млн и на прошлой неделе была удостоена премии "Золотой глобус" в номинации "лучший фильм".