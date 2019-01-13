В США назвали "американским кошмаром"сближение России и Китая

СЕГОДНЯ 05:47 2019-01-13T05:47:15+03:00

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Растущее сотрудничество между Россией и Китаем является сегодня самой серьезной стратегической угрозой для США. Сближение стран, если его не остановить, может привести к негативным последствиям для американского государства. Такое мнение высказали профессор государственного управления в Гарвардском университете Грэм Эллисон и президент и главный исполнительный директор Центра национальных интересов Димитрий Саймс.

По их мнению, российско-китайская "антанта" может стать настоящим "американским кошмаром". Вашингтон совершает серьезную ошибку, не пытаясь скорректировать взаимоотношения стран, пишет издание The National Interest.

Эксперты напомнили, что во времена холодной войны отношения между Соединенными Штатами, Советским Союзом и Китаем по отдельности были значительно лучше, чем между самими Москвой и Пекином, что давало Вашингтону преимущества.

Политологи уточняют, что пока речи об официальном альянсе между Россией и Китаем не идет. КНР пока боиться ухудшения экономических отношений с США из-за союза с Россией. Но, тем не менее, китайцы заинтересованы в углублении сотрудничества с РФ.

При этом Саймс уверен, что Пекин не станет помогать Москве избавиться от давления Запада, в том числе и в стремлении полностью перейти на финансовые транзакции в национальных валютах.

Элиссон и Саймс отметили, что аналитики в США долго со скептицизмом относились к возможности глубокого сотрудничества России и Китая. В результате некоторые шаги Вашингтона послужили сближению этих двух стран.