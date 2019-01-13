Журналисты обвинили Трампа в утаивании деталей первых бесед с Путиным
Президент США Дональд Трамп скрывал от своей администрации детали первых личных встреч с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись летом 2017 года в Гамбурге на полях саммита G20. С таким обвинением в адрес главы Белого дома выступила газета The Washington Post.
Издание, ссылаясь на свои информированные источники, утверждает, что Трамп забрал записки своего переводчика и велел ему не распространяться об этом среди других членов администрации. Известно об этом стало, когда один из советников Трампа и представитель Госдепартамента запросили у лингвиста расшифровку переговоров глав США и России.
В окружении главы Соединенных Штатов объясняют такую осторожность стремлением снизить угрозу возможных утечек. Официальный отчет о переговорах Трампа и Путина для администрации США и СМИ подготовил занимавший тогда пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон.
Напомним, как рассказывал сайт “КП”, первая встреча американского и российского президента в Гамбурге продолжалась более двух часов вместо запланированных тридцати минут. Они обсудили, в частности, урегулирование в Сирии и на Украине, ситуацию на Корейском полуострове, вопросы обеспечения безопасности в киберпространстве.
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