2019-01-13T08:10:07+03:00
Политика

Трамп опроверг сообщение об утаивании деталей бесед с Путиным

По словам главы Белого дома, у него были обычные беседы "как у любого президента США"
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что у него не было никакой необходимости утаивать детали своих встреч с российским коллегой Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что никогда не скрывал подробности личных бесед от своей администрации.

"У меня были такие беседы, какие были у любого президента США", - сказал глава Белого дома в интервью телеканалу Fox News.

Трамп отметил, что во время американо-российского саммита в Хельсинки в июле 2018 года они с Путиным провели отличную беседу.

"Я ничего не скрываю. Мне совершенно безразлично. У меня было много встреч тет-а-тет, и никто никогда о них ничего не говорил. Но когда дело касается Путина, они говорят: "О чем они беседовали?" - подчеркнул глава США.

Как сообщал сайт kp.ru, в субботу газета The Washington Post обвинила Трампа в том, что он скрывал от своей администрации детали первых личных встреч с президентом России, которые состоялись летом 2017 года в Гамбурге на полях саммита G20. Издание утверждает, что Трамп забрал записки своего переводчика и велел ему не распространяться об этом среди других членов администрации.

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