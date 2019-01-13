Дональд Трамп пожаловался, что демократы развлекаются вместо проведения переговоров

СЕГОДНЯ 19:32 2019-01-13T19:44:11+03:00

По мнению президента США, из-за этого госслужащие не могут получить жалованье

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Президент США Дональд Трамп в своем Twitter пожаловался на то, что представители Демократической партии в Конгрессе не хотят прибыть в Белый дом для проведения дальнейших переговоров. Из-за этого, по мнению Трампа, госслужащие не могут получить жалованье.

- Я нахожусь в Белом доме, жду. Демократы находятся где угодно, но не в Вашингтоне, пока люди [госслужащие] никак не дождутся своей зарплаты. Они [демократы] развлекаются и даже не хотят вести переговоры, - возмущается президент США.

Между тем, уже с 22 декаюря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Демократам и республиканцам Конгресса не удалось согласовать нюансы бюджета. в него Трамп в ультимативном порядке хочет включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Трамп заявил, что проблему с приостановкой работы правительства США можно решить за 15 минут. По его словам, шатдаун затянулся из-за демократов.