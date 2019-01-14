2019-01-14T03:07:55+03:00
Происшествия

На западе Судана автобус врезался в грузовик, погибли 14 человек

Пострадавших доставили в ближайшую больницу, их число уточняется
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Авария произошла на границе между провинциями Северный Дарфур и Западный КордофанАвария произошла на границе между провинциями Северный Дарфур и Западный КордофанФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На западе Судана автобус с людьми врезался в стоящий у дороги грузовик, в результате погибли как минимум 14 человек, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

Авария произошла в воскресенье, 13 января, на границе между провинциями Северный Дарфур и Западный Кордофан. Междугородний автобус, вышедший из суданской столицы Хартума, на большой скорости протаранил грузовой автомобиль, который водитель остановил возле трассы из-за поломки.

Точное число раненых пока неизвестно. На месте работают сотрудники полиции и медики «Скорой помощи». Пострадавших доставляют в ближайшие больницы.

Ранее сайт kp.ru писал об аварии с участием автобуса в Канаде. В пятницу, 11 января, на западе Оттавы двухэтажный рейсовый автобус въехал в остановку, погибли три человека, еще 23 пассажира пострадали.

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