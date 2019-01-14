2019-01-14T07:41:26+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 14 января 2018 года: сильный ветер, метель и гололедица

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 14 января 2018 года.
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В понедельник метель, во вторник умеренный снегопадВ понедельник метель, во вторник умеренный снегопадФото: Михаил ФРОЛОВ
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Несмотря на то, что в начале этой недели в столице заметно потеплело, погода в Москве на 14 января 2018 года все равно обещает быть снежной и по-настоящему зимней.

Так, местами по городу ожидается метель, спровоцированная сильным ветром юго-восточного направления, скорость потоков которого иногда достигает 10-15 метров в секунду. Также на дорогах возможна гололедица, поэтому водителям стоит быть внимательнее за рулем.

В целом же, небо будет затянуто облаками, а дневная температура воздуха остановится на показателе -3..-1 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до -4 градусов. Атмосферное давление, как сообщает Гидрометцентр России, будет несколько пониженным - 728 миллиметров ртутного столба.

Сайт kp.ru писал о том, что вся эта неделя, начиная с понедельника, будет серой, промозглой и очень заснеженной.

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