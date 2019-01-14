В центре Москвы упала строительная люлька: погиб один рабочий

СЕГОДНЯ 13:47 2019-01-14T13:47:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Двое рабочих выпали из строительной люльки на улице Пречистенка в центре Москвы. Один рабочий погиб на месте, другой был срочно доставлен в больницу.

Сотрудники следственных органов уже начали проверку после падения строительного объекта, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Москве.

«При производстве высотных работ по улице Пречистенке в городе Москве двое рабочих выпали из строительной люльки, в результате чего один из мужчин погиб на месте, второй доставлен в медицинское учреждение," - сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

На месте происшествия уже работают экстренные службы. Уже назначены судмедэкспертиза.

Ранее сайт kp.ru писал об аналогичном инциденте на строительной площадке нового торгового центра недалеко от метро «Саларьево». Рабочие пострадали в результате обрушения одной из труб водопровода. Инцидент произошел во время монтажа одного из строительных объектов.