СЕГОДНЯ 13:11 2019-01-15T13:16:53+03:00

В 2019 году на перевооружение Вооруженных сил России потратят один триллион рублей Фото: Минобороны РФ

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, к 2020 году доля современной техники должна вырасти до 70%

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Более триллиона рублей планируется потратить на закупку новейшей техники для ВС РФ в 2019 году. Об этом рассказал министр обороны России, Сергей Шойгу.

- На реализацию госзаказа в части оснащения ВС в текущем году предусмотрено более 1,44 триллиона рублей. Почти 71% этих средств пойдет на серийные закупки новейших образцов с тем, чтобы к концу года доля современного вооружения и техники составила 67%, - прокомментировал Шойгу.

Также он отметил, что к 2020 году доля современного оружия и новейшей техники должна вырасти до 70%.

При этом министр обороны РФ подчеркнул, что необходим "жесткий контроль за эффективным расходованием бюджетных средств со стороны руководителей всех уровней".

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что Сергей Шойгу отметил, что российская армия способна противостоять технологически развитому противнику. По его словам, ВС РФ будет накапливать ракеты, не забывая о диверсификации оборонно-промышленного комплекса.