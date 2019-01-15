В 2019 году на перевооружение Вооруженных сил России потратят один триллион рублей
Более триллиона рублей планируется потратить на закупку новейшей техники для ВС РФ в 2019 году. Об этом рассказал министр обороны России, Сергей Шойгу.
- На реализацию госзаказа в части оснащения ВС в текущем году предусмотрено более 1,44 триллиона рублей. Почти 71% этих средств пойдет на серийные закупки новейших образцов с тем, чтобы к концу года доля современного вооружения и техники составила 67%, - прокомментировал Шойгу.
Также он отметил, что к 2020 году доля современного оружия и новейшей техники должна вырасти до 70%.
При этом министр обороны РФ подчеркнул, что необходим "жесткий контроль за эффективным расходованием бюджетных средств со стороны руководителей всех уровней".
Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что Сергей Шойгу отметил, что российская армия способна противостоять технологически развитому противнику. По его словам, ВС РФ будет накапливать ракеты, не забывая о диверсификации оборонно-промышленного комплекса.