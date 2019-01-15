Руководство МВД России инспектирует полицию Сибири

СЕГОДНЯ 19:57 2019-01-15T19:57:39+03:00

Владимир Колокольцев посетил Забайкальский край, а его первый заместитель работает в Красноярске

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Во вторник министр МВД России Владимир Колокольцев провел совещание с руководящим составом УМВД России по Забайкальскому краю.

"Глава ведомства обозначил первоочередные задачи в деятельности органов внутренних дел региона. Особенности оперативной обстановки в крае требуют повышенного внимания к таким направлениям, как борьба с преступлениями против собственности, противодействие экологическим правонарушениям и контроль за миграционными процессами", - сообщила подробности официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Стало известно, что Колокольцев посетил читинский отдел полиции "Северный", МВД России по городу Чите, отдел МВД России по Читинскому району и Забайкальское линейное управление МВД России на транспорте, ознакомился с условиями несения службы личным составом, побеседовал с сотрудниками.

В это время первый заместитель министра МВД России Александр Горовой работал в Красноярске. В рамках поездки он осмотрел объекты XXIX Всемирной зимней Универсиады-2019 и совместно с начальником ГУ МВД России по Красноярскому краю гАлександром Речицким проверил готовность правоохранительных органов к обеспечению общественного порядка в период проведения соревнований.