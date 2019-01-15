Президент Зимбабве рассчитывает, что РФ «протянет руку помощи» его стране

СЕГОДНЯ 21:42 2019-01-15T21:42:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 15 января, президент РФ Владимир Путин встретился в Москве со своим зимбабвийским коллегой Эммерсоном Мнангагвой. В частности, в ходе этих переговоров глава африканского государства выразил надежду на то, что Россия как старший партнер протянет руку помощи его стране.

При этом Мнангагва подчеркнул, что ранее Зимбабве удалось добиться независимости, и теперь перед республикой стоят экономические задачи. «Мы очень надеемся на ваше сотрудничество, потому что Россия - великая страна. <…> Теперь наш акцент - экономические аспекты. Мы являемся развивающейся страной, страной третьего мира. И вы как старший партнер можете протянуть нам руку помощи в нашем развитии», - цитирует президента Зимбабве сайт Кремля.

Также зимбабвийский лидер заметил, что в настоящее время его страна переживает «непростое время, потому что находится под гнетом санкций, введенных западными странами».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в апреле прошлого года с Эммерсоном Мнангагвой встречался глава МИД России Сергей Лавров. Как отмечалось, в ходе тех переговоров министр иностранных дел нашей страны передал руководителю африканского государства послание российского лидера Владимира Путина.