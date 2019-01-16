Путин: Грубое вмешательство государства в религиозную деятельность представляет опасность для мирового православия

СЕГОДНЯ 01:26 2019-01-16T01:40:28+03:00

В интервью сербским газетам президент России сказал, что Москва «не намерена вмешиваться в церковные процессы»

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Президент России Владимир Путин в преддверии визита в Белград осветил на вопросы сербских журналистов из газет «Политика» и «Вечерние новости». В частности, по просьбе интервьюеров, прокомментировал ситуацию с созданием «новой православной церкви» на Украине.

«Разумеется, Россия не намерена вмешиваться в церковные процессы, тем более на территории соседнего суверенного государства», - сказал Владимир Владимирович.

«Но мы видим, какую опасность, в том числе и для мирового православия, представляют подобные эксперименты и грубое вмешательство государства в религиозную деятельность», - добавил он.

Владимир Путин отметил, что созданная Киевом «новая церковная структура является исключительно политическим, светским проектом», главная цель которого – «разделить народы России и Украины, посеять не только национальную, но религиозную рознь».

Полный текст интервью опубликован на сайте Кремля.