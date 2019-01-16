Путин: Грубое вмешательство государства в религиозную деятельность представляет опасность для мирового православия
Президент России Владимир Путин в преддверии визита в Белград осветил на вопросы сербских журналистов из газет «Политика» и «Вечерние новости». В частности, по просьбе интервьюеров, прокомментировал ситуацию с созданием «новой православной церкви» на Украине.
«Разумеется, Россия не намерена вмешиваться в церковные процессы, тем более на территории соседнего суверенного государства», - сказал Владимир Владимирович.
«Но мы видим, какую опасность, в том числе и для мирового православия, представляют подобные эксперименты и грубое вмешательство государства в религиозную деятельность», - добавил он.
Владимир Путин отметил, что созданная Киевом «новая церковная структура является исключительно политическим, светским проектом», главная цель которого – «разделить народы России и Украины, посеять не только национальную, но религиозную рознь».
Полный текст интервью опубликован на сайте Кремля.