2019-01-16T02:44:02+03:00
В мире

Власти США обвинили нескольких россиян и украинцев в электронном мошенничестве

По версии следствия, подозреваемые взломали базу данных SEC и похищали финансовую информацию корпораций с целью наживы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Обвинения связаны со взломом системы EdgarОбвинения связаны со взломом системы EdgarФото: REUTERS
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Минюст США, выполняющий в Штатах заодно и функции Генпрокуратуры, предъявил нескольким американцам, россиянам и украинцам заочные обвинения в электронном мошенничестве, взломе базы данных Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), а также хищении конфиденциальной информации.

По версии следствия, группа хакеров из трех стран украли из базы данных Комиссии финансовую информацию корпораций, в том числе сведения о доходах, а потом передавали ее биржевым игрокам. Трейдеры использовали полученные знания при торговых операциях с ценными бумагами и делились деньгами со взломщиками.

Причем организатором этой схемы и «главным хакером» считается 27-летний гражданин Украины Александр Еременко, который живет в Киеве, передает агентство Reuters. Кражей данных SEC он с сообщниками занимался с 2016 года до сентября 2017-го, и в результате мошенникам удалось «заработать» боле четырех миллионов долларов.

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