McDonald’s лишился товарного знака Big Mac в Евросоюзе

СЕГОДНЯ 07:28 2019-01-16T07:28:05+03:00

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Американская корпорация McDonald's больше не сможет использовать товарный знак Big Mac на территории стран-членов Евросоюза. Соответствующий вердикт вынесло ведомство по интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO).

Судебная тяжба началась после того, McDonald's пытался помешать ирландской сети быстрого питания Supermac's в ее расширении. В корпорации заявили, что схожесть названия данных ресторанов с их бургером будет путать клиентов.

Ведомство рассмотрело дело и встало на сторону Supermac's. Теперь эта компания может не только спокойно расширять свою сеть на территории всей Великобритании, но и даже при желании использовать торговую марку Big Mac на любой своей продукции. McDonald's же больше не имеет права на этот эксклюзивный знак в пределах ЕС, передает The Irish Times.

Между тем, еда из ресторанов этой американской сети фастфуда настолько популярна, что ее угощают даже гостей Белого дома. Сайт kp.ru писал о том, что ранее президент США Дональд Трамп накрыл необычный стол для американских футболистов - на серебряных подносах стояли коробочки с бургерами, стаканчики с картошкой фри, а также пиццы, салаты и др.