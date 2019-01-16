2019-01-16T07:28:05+03:00
В мире

McDonald’s лишился товарного знака Big Mac в Евросоюзе

Корпорация проиграла судебную тяжбу против ирландской сети быстрого питания Supermac's
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Американскую сеть быстрого питания McDonald’s лишили эксклюзивного права на товарный знак Big MacАмериканскую сеть быстрого питания McDonald’s лишили эксклюзивного права на товарный знак Big MacФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американская корпорация McDonald's больше не сможет использовать товарный знак Big Mac на территории стран-членов Евросоюза. Соответствующий вердикт вынесло ведомство по интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO).

Судебная тяжба началась после того, McDonald's пытался помешать ирландской сети быстрого питания Supermac's в ее расширении. В корпорации заявили, что схожесть названия данных ресторанов с их бургером будет путать клиентов.

Ведомство рассмотрело дело и встало на сторону Supermac's. Теперь эта компания может не только спокойно расширять свою сеть на территории всей Великобритании, но и даже при желании использовать торговую марку Big Mac на любой своей продукции. McDonald's же больше не имеет права на этот эксклюзивный знак в пределах ЕС, передает The Irish Times.

Между тем, еда из ресторанов этой американской сети фастфуда настолько популярна, что ее угощают даже гостей Белого дома. Сайт kp.ru писал о том, что ранее президент США Дональд Трамп накрыл необычный стол для американских футболистов - на серебряных подносах стояли коробочки с бургерами, стаканчики с картошкой фри, а также пиццы, салаты и др.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США готовятся к наращиванию сил системы ПРО по всему миру
Посол США в ФРГ объяснился за угрозы участникам «Северного потока — 2»
На Украине подсчитали средний размер пенсии
Погода в Москве на 16 января 2019 года: в столице похолодало на пару градусов
Спасатели нашли тело пятой жертвы взрыва газа в Шахтах
Сенатор Гиллибранд объявила о желании баллотироваться в президенты США
Из атакованного террористами комплекса Dusit в Найроби вывели около 50 человек
Путин: Россия с уважением относится к стремлению Сербии в ЕС
Мэй не собирается уходить в отставку после провала в парламенте
Путин: Мы открыты для диалога с США по поиску путей сохранения ДРСМД
Число жертв атаки террористов в столице Кении Найроби возросло до 15
Путин: Курс НАТО на расширение ведет к снижению доверия и росту напряжённости в Европе
Кандидат в генпрокуроры США пообещал увольнять Мюллера по приказу Трампа