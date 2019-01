Трамп устроил ужин при свечах и накормил футболистов гамбургерами

Дональд Трамп устроил ужин при свечах для футболистов. Из-за шатдауна повара Белого дома не вышли на работу, поэтому президент США накормили гостей фастфудом за свой счет.

Трамп - известный почитатель фастфуда - заказал в Белый дом пиццу, 300 гамбургеров и картошку фри из McDonald's, Burger King и Wendy's, сообщает Washington Post. Яства для американских спортсменов подавали при свечах на серебряных подносах в обеденном зале, где висит портрет 16-го президента США Авраама Линкольна.

Трамп назвал фастфуд прекрасной американской трапезой. Here s another video I shot of the White House fast food spread that includes the Domino s https://t.co/8xPj1Q6duF