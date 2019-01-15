2019-01-15T13:58:59+03:00
В мире

Трамп устроил ужин при свечах и накормил футболистов гамбургерами

Президент США за свой счет заказал еду из McDonald's [видео]
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дональд Трамп и фастфуд перед началом приема в Белом доме.Дональд Трамп и фастфуд перед началом приема в Белом доме.Фото: REUTERS
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Дональд Трамп устроил ужин при свечах для футболистов. Из-за шатдауна повара Белого дома не вышли на работу, поэтому президент США накормили гостей фастфудом за свой счет.

Трамп - известный почитатель фастфуда - заказал в Белый дом пиццу, 300 гамбургеров и картошку фри из McDonald's, Burger King и Wendy's, сообщает Washington Post. Яства для американских спортсменов подавали при свечах на серебряных подносах в обеденном зале, где висит портрет 16-го президента США Авраама Линкольна.

Трамп назвал фастфуд прекрасной американской трапезой. Here s another video I shot of the White House fast food spread that includes the Domino s https://t.co/8xPj1Q6duF

"Думаю, это их любимая еда, поэтому мы решили накрыть стол именно так. У нас в гостях замечательная команда, национальные чемпионы. Я за все заплатил. В команде очень крупные ребята, которые любят поесть", - цитирует главу государства CNN.

Американский лидер закупил угощенье в честь победы футболистов Clemson Tigers в первенстве США среди студентов. Выбор меню обусловлен шатдауном, из-за которого в неоплачиваемый отпуск ушла часть персонала Белого дома, обычно работающая на подобных мероприятиях.

Гости приема угощались едой простых американцев. Фото: REUTERS

Гости приема угощались едой простых американцев.Фото: REUTERS

Игроки восприняли такой фуршет неоднозначно. В частности, один из гостей признался, что сначала принял это за розыгрыш. В свою очередь, во время общения с футболистами, американский лидер пошутил, сказав гостям: "Мы можем подать вам несколько салатов, которые первая леди вместе со второй леди могут приготовить на скорую руку".

Картошка фри в фирменных стаканчиках резиденции американских президентов. Фото: REUTERS

Картошка фри в фирменных стаканчиках резиденции американских президентов.Фото: REUTERS

Правительство и госучреждения США не работают уже 24 дня. Сотни тысяч бюджетников из-за шатдауна сводят концы с концами. Перерыв в финансировании правительства США стал самым долгим в истории страны. Работа правительства приостановлена из-за споров республиканцев и демократов о бюджете. Демократы отказались выделить деньги на строительство стены на границе с Мексикой. Они считают проект затратным и неэффективным.

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