2019-01-16T12:35:01+03:00
Спорт

По мнению других футболистов Кокорин и Мамаев не заслужили наказания

Вратарь «Крыльев Советов» считает, что над сидящими в СИЗО футболистами"просто издеваются"
Дарья КРЫЛОВА
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Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото: Станислав Красильников/ТАССФутболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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14 октября в Самаре задержали игрока “Крыльев Советов” Георгий Тигиев за вождение в пьяном виде, а в его крови нашли амфитамин.

За день до этого, так же за вождение в нетрезвом виде был задержан Евгений Башкиров, тоже игрок клуба “Крылья Советов”.

Первый вратарь клуба Сергей Рыжиков дал интервью Sports.ru, в котором провел параллель между случившимся с его одноклубниками и сидящими в СИЗО «Бутырка» Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, отметив, что степень суровости наказания не соответствует степени тяжести преступления.

«На людьми просто издеваются», - сказал голкипер в интервью, - «Они набедокурили, совершили плохие поступки, но не заслужили такого наказания. У нас в стране есть миллион примеров, когда люди с более жесткими деяниями получали менее строгие наказания».

Касательно ситуации с его одноклубником, Рыжиков не замедлил сказать, что:

«Это произошло из-за истории с Мамаевым и Кокориным. В тот момент был перерыв в чемпионате, и, когда все собрались, в расположении клуба, нам сразу объяснили, что правда, а что ложь. <…> мы публичные персоны, и надо внимательно следить за своим поведением. Все мы люди, и все любят отдыхать, но нужно правильно выбирать где, с кем и когда».

Рыжков сделал особый акцент на том, что футболисты – братство, сопереживающее друг другу. То, что произошло с одним, легко может произойти с другим, и естественно, в силу «профессиональной солидарности» футболисты испытывают эмоциональное давление из-за того, что происходит с их коллегами.

Рыжков так же выразил надежду, что срок содержания в СИЗО Кокорину и Мамаеву продлевать все-таки не будут, и они будут в состоянии привести себя в форму и еще поиграть за честь своих клубов.

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