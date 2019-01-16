Каких работников в скором времени заменят роботы, выясняли ученые

СЕГОДНЯ 12:56 2019-01-16T12:56:44+03:00

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Такие профессии, как водитель и продавец, могут исчезнуть в России уже в недалеком будущем.

Эту точку зрения выразил глава представительства Singularity University (Университет Сингулярности) в Москве Евгений Кузнецов в эфире передачи "Наблюдатель" на телеканале "Культура".

«Если верить прогнозам, одни из самых быстро роботизируемых профессий сейчас в мире — это продавцы и водители. То есть две аудитории, куда сейчас нацелено, пожалуй, наибольшее количество роботических сервисов», — заявил Кузнецов.

По словам специалиста, это связано с быстрой роботизацией в этих областях. Ученный также отметил, что сегодня новые технологии появляются в 2-3 чаще, чем сто лет назад.

Напомним, раннее интернет-сервис по подбору персонала Headhunter.ru опубликовал перечень наиболее высокооплачиваемых рабочих мест на начало 2019 года. Неожиданным лидером стала вакансия врача акушер-гинеколога со специализацией в репродуктологии. Проще говоря, это врач, который занимается проблемами бесплодия. Вакансия в Москве. От специалиста требуется опыт работы в области экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) не менее 3 лет. И платить ему обещают полмиллиона рублей в месяц чистыми. Столько же сулят и IT-директору, и менеджеру по продаже нефтепродуктов. Эти вакансии тоже в столице.

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