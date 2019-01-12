2019-01-12T17:30:16+03:00
Экономика

Названы самые высокооплачиваемые профессии на начало 2019 года

Это гинеколог, айтишник и продавец бензина — им обещают по 500 тысяч рублей в месяц
Владимир НИКОЛАЕВ
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Портал Headhunter.ru опубликовал перечень наиболее высокооплачиваемых профессий.Портал Headhunter.ru опубликовал перечень наиболее высокооплачиваемых профессий.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Интернет-сервис по подбору персонала Headhunter.ru опубликовал перечень наиболее высокооплачиваемых рабочих мест. Неожиданным лидером стала вакансия врача акушер-гинеколога со специализацией в репродуктологии. Проще говоря, это врач, который занимается проблемами бесплодия. Вакансия в Москве. От специалиста требуется опыт работы в области экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) не менее 3 лет. И платить ему обещают полмиллиона рублей в месяц чистыми. Столько же сулят и IT-директору, и менеджеру по продаже нефтепродуктов. Эти вакансии тоже в столице.

Чуть меньше — те же полмиллиона, но до налогообложения обещают финансовому директору во Владивостоке. В Топ-10 вошли также командир воздушного судна, стоматолог и высококвалифицированный программист. Последнюю вакансию предлагает известная американская компания, работающая с системами видеонаблюдения. Приятный бонус — гибкое начало рабочего дня. Зарплата тоже гибкая — в долларах.

Самые высокооплачиваемые профессии на начало 2019 года по данным hh.ru

Самые высокооплачиваемые профессии на начало 2019 года по данным hh.ru

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