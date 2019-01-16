Не таблетка, а пластырь: Лекарства в будущем будут принимать по-другому

СЕГОДНЯ 13:04 2019-01-16T13:04:40+03:00

Лекарства будущего будут поступать в организм через специальные пластыри. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Группа ученых из России и Австралии предложили принимать лекарства через кожу — с помощью пластыря. Об этом газете «Известия» сообщил участник проекта, профессор кафедры естественных наук университета Гриффитса, ведущий научный сотрудник Института молекулярной медицины Сеченовского университета Юрий Анисимов.

Медикаменты будут проникать через кожные покров с помощью микроигл, расположенных на «умном пластыре». Такой способ более безопасен, так как вещества сразу попадают в кровеносную систему, в отличие от таблеток, которые сначала проходят через желудочно-кишечный тракт, периферийные сосуды и печень.

"Некоторые средства, например парацетамол, на 95% поглощаются метаболическими процессами. Этого можно избежать, доставляя препарат через кожу", — рассказал Анисимов.

Новый метод также удобен в применении — пациенту не нужно регулярно принимать лекарство, достаточно будет наклеить «умный пластырь».

Препарат будет предназначен ля борьбы с онкологическими заболеваниями, вирусными гепатитами. Также ими заменят сильнодействующие обезболивающие и лекарства для больных с нарушениями памяти. В новой форме будут представлены и противозачаточные средства.