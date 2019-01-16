Законопроект о паллиативной помощи принят в первом чтении в Госдуме

СЕГОДНЯ 13:39 2019-01-16T14:25:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 16 января, депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о паллиативной медицинской помощи, который также предполагает право каждого гражданина на облегчение боли, в том числе наркотическими и психотропными медикаментами.

По мнению авторов проекта закона "Об основах охраны здоровья", понятие «паллиативная медицинская помощь» должно приобрести более конкретный характер и определить порядок ее оказания не только в амбулаторных условиях, но и на дому, а также порядок социального обслуживания неизлечимо больных людей. Таким образом, устанавливается право неизлечимо больных людей получать лекарства в дневном стационаре, по месту жительства.

«Он направлен на совершенствование существующего законодательства. Неизлечимо больные люди будут получать качественную медицинскую помощь, необходимое обезболивание, а также социальную и психологическую поддержку, а главное – смогут находиться в тяжелый жизненный период дома, рядом со своими родными и близкими», — заявил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

В обсуждении законопроекта также участвовала Анна Федермессер, руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы, основатель фонда "Вера".

По ее словам рассмотрение этого законопроекта — «достаточно редкий случай, когда за буквами, запятыми, словами стоим мы все – 146 миллионов человек, которые живут в этой стране».

«Если в государстве сегодня стоит задача о продлении продолжительности жизни, то надо и качество жизни повышать, и качество медицины, и качество смерти, и качество старости. Если мы будем жить дольше, мы будем дольше старыми, мы будем дольше больными, хромыми, слепыми, но при этом мы будем рады тому, что мы живы, только если мы будем понимать, что беспомощность не вызывает у нас чувство стыда и чувство, что мы обуза для близких. Паллиативная помощь помогает не быть обузой», — уверена Федермессер.

Кроме того, руководитель Центра паллиативной медицины добавила, что принятый законопроект — «это про уважение к каждому человеку».

«Это ключевая вещь. Люди, которые долго болеют, хотят уходить из жизни дома. Они не хотят быть в больнице, не хотят белых халатов, неонового света, пикающих аппаратов, трубочек, которые отовсюду торчат – они хотят, чтобы рядом был кто то, кто держит их за руку, чтобы им было не больно и не стыдно», — сказала Анна Федермессер.

Президент Владимир Путин раннее подчеркнул, что только в 2019 году будет направлено около 5 млрд рублей на эти цели. Так что, средства на паллиативную помощь у государства есть.

Стоит отметить, что паллиативную медицинскую помощь предложено подразделить на первичную — доврачебную и врачебную, и специализированную.

Отметим, в случае принятия законопроекта, будут определены Министерством здравоохранения РФ и Министерством труда и социальной защиты РФ механизмы взаимодействия медицинских и общественных организаций при оказании паллиативной помощи.

В ТЕМУ

“Здоровый человек через полгода с БАС может оказаться в инвалидной коляске и уже никогда не встать на ноги”

Здесь люди с БАС могут получить комплексную поддержку, которая позволяет им жить настолько полной жизнью, насколько это возможно. Пациентам помогает большая команда, 87 человек: неврологи, эрготерапевты, физические терапевты, логопеды, специалисты по питанию, психологи, медсестры, и сиделки (подробности)