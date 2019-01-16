Ученые смогли превратить раковые клетки в жировые

СЕГОДНЯ 14:29 2019-01-16T14:29:48+03:00

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Ученым из Швейцарии удалось превратить раковые клетки в жировые. Специалисты нашли оригинальный способ борьбы с онкологией. По данным специалистов, новый метод уже прошел успешные испытания на крысах.

Как рассказали ученые из Базельского университета, они попробовали трансформировать раковую клетку на таком этапе ее формирования, когда она является наиболее уязвимой. В этот момент специалисты вводили лабораторным грызунам препараты, которые воздействуют на рецепторы, а также подавляют рост раковых клеток.

В результате, часть раковых клеток у подопытных переродилась в жировые. Как следствие, рост злокачественной опухоли замедлился.

В настоящее время, специалисты не знают, подойдет ли такая методика для лечения больных онкологией людей, однако намерены продолжить свои исследования, пишет сайт argumenti.ru.