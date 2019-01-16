2019-01-16T14:29:48+03:00
Наука

Ученые смогли превратить раковые клетки в жировые

Специалисты провели успешные испытания на крысах
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Ученые нашли новый способ борьбы с ракомУченые нашли новый способ борьбы с ракомФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Ученым из Швейцарии удалось превратить раковые клетки в жировые. Специалисты нашли оригинальный способ борьбы с онкологией. По данным специалистов, новый метод уже прошел успешные испытания на крысах.

Как рассказали ученые из Базельского университета, они попробовали трансформировать раковую клетку на таком этапе ее формирования, когда она является наиболее уязвимой. В этот момент специалисты вводили лабораторным грызунам препараты, которые воздействуют на рецепторы, а также подавляют рост раковых клеток.

В результате, часть раковых клеток у подопытных переродилась в жировые. Как следствие, рост злокачественной опухоли замедлился.

В настоящее время, специалисты не знают, подойдет ли такая методика для лечения больных онкологией людей, однако намерены продолжить свои исследования, пишет сайт argumenti.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
В отель с роботами вернули людей, так как они эффективнее
Депсоцзащита разберется в деле о гибели девочки, проглотившей воздушный шарик
Автомобилисты смогут оформлять ДТП с помощью мобильного приложения
Международная федерация бобслея дисквалифицировала Зубкова до конца 2020 года
Чубайс назвал Россию одним из самых энергорасточительных государств
Путин поручил полностью расселить пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске
Астрономы поделились видео сближения зонда с карликовой планетой
За первые две недели 2019 года инфляция в России составила 0,7%
Сотрудник газовой службы о трагедии в Магнитогорске: Накопить нужный для взрыва объем газа можно было только намеренно
В Кот-д’Ивуаре умер капитан российского теплохода "Виктор Ткачев"
Россияне стали больше денег вкладывать в банки
В Нью-Йорке взорвали старый мост Таппан Зи
Квартиру, где был эпицентр взрыва в Магнитогорске, снимали два таджика
Собранные в фонтане "Треви" 1,5 млн евро передадут на благотворительность
СК РФ завел уголовные дела по фактам нападений на российских дипломатов в Киеве
Орешкин: не стоит ожидать резких колебаний курса рубля из-за возобновления ЦБ покупок валюты
В Москве эвакуировали три школы
В ЦБ заявили, что русские сказки «учат детей халяве»
Лавров заявил, что арест Пола Уилана не связан с обменом заключенными
Законопроект о паллиативной помощи принят в первом чтении в Госдуме
В Берлине обсудят отдых русскоязычных детей за границей
Путин переназначил Кузнецову на пост уполномоченного по правам ребенка
Прокурор запросил по 20 лет колонии для обвиняемых в убийстве Дениса Тена
Не таблетка, а пластырь: Лекарства в будущем будут принимать по-другому