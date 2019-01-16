2019-01-16T15:22:30+03:00
Экономика

За первые две недели 2019 года инфляция в России составила 0,7%

Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 4,7%
Мария СУЧКОВА
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Специалисты ожидали ускорения роста цен в начале января 2019 года.Специалисты ожидали ускорения роста цен в начале января 2019 года.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Инфляция в России за период с 10 по 14 января 2019 года составила 0,2%, а с начала года достигла уже 0,7%. Об этом в среду, 16 января, сообщила Федеральная служба государственной статистики.

Специалисты ожидали ускорения роста цен в начале января 2019 года. Сложившуюся ситуацию можно объяснить повышением НДС с 1 января до 20% с 18%, а также индексацией тарифов на железнодорожные перевозки и начальным этапом индексации тарифов на услуги ЖКХ.

Общая годовая инфляция в РФ ускорилась на 14 января до 4,7% против 4,3% на конец декабря. Такого уровня инфляция достигала последний раз в февраля 2017 года.

Среди продуктов, цены на которые выросли за последние семь дней: пшено (рост цен на 0,6%), мука (на 0,5%), куриное мясо и гречневая крупа (на 0,3%). Повышение цен на овощи и фрукты в среднем составило 1,1%, на помидоры и белокочанную капусту - 2,6%, морковь - 1,9%.

Бензин и дизельное топливо в России подорожали на 0,2%.

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