В России повысили НДС до 20%. Станут ли дороже продукты питания и лекарства

СЕГОДНЯ 14:30 2018-08-04T15:18:14+03:00

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Президент Владимир Путин подписал закон о повышении НДС (налога на добавленную стоимость) с 18% до 20%. По оценке профильных ведомств, это должно дать бюджету дополнительно 600 млрд руб. в год, которые пойдут в том числе и на социальную поддержку населения. Разберемся, как это отразится на ценах.

МИНУС 360

- В среднем повышение НДС увеличит расходы каждого россиянина на 360 рублей в месяц, - подсчитала экономист Екатерина Мирошкина. - Надо учитывать, что это повышение касается не всех товаров и услуг. Так, ставка НДС на социально значимые товары не изменится и составит 10%. Это мясо, рыба, молоко, макароны, масло, овощи, мука, крупы, сахар и другие продукты. А также детские товары, лекарства, медицинские изделия, книги. Некоторые категории товаров и услуг вообще освобождены от НДС, как это имеет место и сейчас. Например, диагностика и лечение, присмотр за детьми в садиках, обучение в школах, некоторые пассажирские перевозки.

И все же повышение НДС все равно скажется на ценниках — например, из-за удорожания доставки. Но гораздо сильнее на стоимость повлияет подорожавший бензин и новые тарифы ОСАГО.

ЧТО И КАК ПОДОРОЖАЕТ

По данным опроса Института Адизеса (международная консалтинговая компания) среди гендиректоров и собственников крупных компаний (результаты приводит РБК) 80% заявили о том, что повысят цены на свою продукцию вслед за ростом НДС. А каждый десятый ответил, что цены останутся неизменными. Интересна мотивация: компаниипримут дополнительную нагрузку на себя и не будет повышать стоимость товаров, чтобы не потерять клиентов. Еще 10% респондентов воздержались от ответа.

- Повышения цен на железнодорожные билеты из-за роста НДС не будет, - заявили КП в Федеральной пассажирской компании. - Во-первых, услуги за перевозки, которые составляют 60% от стоимости билета, НДС не облагаются. Остальные 40% составляют сервисные услуги (самая массовая — предоставление постельного белья). На эти услуги налог действует, но мы с нашими партнерами пришли к соглашению все равно не повышать расценки, чтобы это не привело к росту цен на билеты.

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта прогнозируют увеличение цен на авиабилеты. Но это коснется только зарубежных направлений и тех, что следуют через Москву. Для авиа-перевозок внутри страны действует ставка 10%. А для перелетов в Крым, Севастополь и Калининградскую область ставка вообще нулевая. Эти льготы останутся, НДС для этих категорий товаров и услуг повышаться не будет.

- Ожидаем повышения цен на 1%, - сказали КП в одном из специализированных автомагазинов, продающих автомобили в ценовой категории «выше среднего».

В Центробанке подсчитали, как повышение НДС скажется на инфляции.

«Под 18% НДС подпадает 70% стоимости потребительской корзины. Инфляция поднимется на 1,16 процентных пункта в течение полугода после роста НДС», - говорится в исследовании ЦБ.

В результате повышения НДС цены вырастут не строго на 2%. Товары подорожают на 0,8-1,25% поскольку часть затрат бизнес все же возьмет на себя — согласится на меньшую прибыль, чтобы не растерять покупателя. С платежеспособным спросом нынче и так проблемы.

КАК ВЫРАСТУТ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ

Товар Средняя цена На сколько подорожает, руб

Вареная колбаса 351 руб/кг 2,8-4,4

Сыр 461 руб/кг 3,7-5,7

Куриные яйца, 10 шт. 64 руб 0,51-0,8

Хлеб и хлебобулочные изделия 67 руб 0,54-0,84

Картофель 25 руб/кг 0,2-0,31

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

- Эти средства пойдут на решение проблем здравоохранения, образования, инфраструктуры, - рассказал председатель думского Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Напомним, в своем майском указе Владимир Путин обозначил, что в следующие шесть лет приоритетами в стране будут: демография, здравоохранение и образование, развитие городской среды, экологии, автодорог, цифровой экономики, социальной сферы.

Правительство уже представило новый нацпроект - «Демография». Власти будут поддерживать семьи при рождении детей, строить новые ясли, популяризировать спорт. На это до 2023 года потратят 3,5 трлн. рублей.

До этого было обещано потратить на ремонт дорог 11 трлн. рублей - это позволит привести в нормативное состояние основные трассы страны. 100% федеральных дорог предполагается отремонтировать до конца 2018 года.

Борьба с бедностью - еще одна цель. Дополнительные деньги нужны и на повышение зарплат в госсекторе.

В итоге, чтобы выполнить майский указ президента, властям понадобятся 8 трлн. рублей. Поиском этих денег Кабмин и занят. Рост налога - один из источников.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Скорее всего, цены продолжат расти, но не только из-за НДС. Этот налог не повышали последние 14 лет, но цены все равно росли. Ключевая ставка ЦБ снижалась, но цены росли. Кредиты для предпринимателей становились доступнее, но цены росли. НДС на бензин весной не увеличивали, но он все равно подорожал. Так что НДС — далеко не единственный фактор, влияющий на цены.

Что такое НДС?

Это налог на добавленную стоимость. Если компания закупает дешевле, а продает дороже, то разница между покупкой и продажей — это и есть добавленная стоимость, с нее и платится этот налог.

Это основной налог федерального бюджета. Составляет треть всех поступлений, это второе место после нефтегазовых доходов.

НДС собирается лучше других налогов. Благодаря автоматизации его легко проверять, от него сложно и опасно уклоняться.

Этот налог взимается во многих странах мира и в основном составляет 20%.