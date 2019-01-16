2019-01-16T15:02:40+03:00
Экономика

Россияне стали больше денег вкладывать в банки

За прошлый год объемы депозитов увеличились на 8 процентов
Ася РОМАНЧУК
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Россияне стали чаще размещать деньги на депозитахРоссияне стали чаще размещать деньги на депозитахФото: Евгения ГУСЕВА
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Россияне стали чаще вкладывать деньги в банки. Объемы депозитов увеличились за 2018 год на 8 процентов. Для сравнения, прирост за 2017 год составил всего один процент.

Эксперты объясняют такую разницу тем, что прошлый год был относительно спокойным для экономической и банковской системы. Не было потрясений на рынке и санкций против банков. В пользу увеличения вкладов сказалось увеличение зарплат и постепенный рост пенсий.

В крупнейших банках России приводят статистику: в 2016-м граждане держали на депозите в банке в среднем 626 тыс. рублей, в 2017 году — 632 тыс. рублей, а в 2018-м уже 682,5 тыс. рублей. В целом же на 1 декабря 2018 года россияне вложили в банковскую систему 27,2 триллиона рублей, из них 5,9 трлн рублей в иностранной валюте.

Эксперты прогнозируют, что в первой половине 2019 года ставки по депозитам могут вырасти на 0,5 п.п. до 8,5%, что еще больше привлечет денег от населения. Но тенденция к увеличению не будет постоянной, к концу года возможно очередное снижение, пишет газета «Известия».

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