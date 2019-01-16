2019-01-16T15:28:16+03:00
Наука

Астрономы поделились видео сближения зонда с карликовой планетой

Американский аппарат New Horizons достиг «предтече Плутона» [видео]
Ася РОМАНЧУК
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Зонд снял на фото приближение к карликовой планете. ФОТО: стоп-кадр с видеоЗонд снял на фото приближение к карликовой планете. ФОТО: стоп-кадр с видео
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Американский зонд New Horizons смог вплотную подойти к карликовой планете Уильме Туле - «предтече Плутона». Моменты сближения были сняты на камеру, а снимки переданы на Землю. Из полученных картинок астрономы смогли смонтировать видео и опубликовать его на сайте Университета Джона Хопкинса.

Снимки, которые были получены в середине месяца, не первые. Зонд начал приближаться к планете еще в начале января, тогда же сотрудники миссии на земле получили первые четкие кадры, но решили не обнародовать их, а дождаться всей картины, чтобы можно было проследить за движением. К тому же New Horizons на какое-то время терял связь с нашей планетой.

Астрономы уверяют, что этот ролик не последний, они ждут новых снимков и тоже готовы ими поделиться.

Кстати, карликовая планета не первая, к кому удалось приблизиться зонду. Еще в 2015 году он смог сделать снимки отличного качества поверхности Плутона.

Планета Уильме Туле расположена в 6,5 миллиардах километров от Земли и относится к «первичному миру Солнечной системы».

Руководитель миссии Алан Стерн заявил, что в отличие от Плутона, давно известного ученым, внешний вид и характер поведения Ультимы Туле до сих пор был загадкой для них, сообщает телеканал «360».

Приближение американского зонда к карликовой планете.

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