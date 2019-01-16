YouTube ограничил публикацию роликов с пранками и челленджами

СЕГОДНЯ 19:50 2019-01-16T19:50:01+03:00

Видеохостинг объявил, что дает авторам два месяца, чтобы они привели в порядок каналы в соответствии с новыми требованиями

У авторов есть два месяца для очистки каналов от запрещенных видео

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YouTube запретил распространять на просторах видеохостинга ролики с угрожающими жизни пранками и челленджами. Информацию об этом опубликовали на сайте компании.

Администрация видеохостинга в качестве примера ссылается на Tide Pod Challenge — на видео участники челленджа жуют капсулы со стиральным порошком. Еще одним провокационном роликом назвали Bird Box Challenge - люди пытаются управлять транспортным средством с завязанными глазами, как героиня фильма "Птичий короб".

YouTube предупреждает, что ограничения могут коснуться и тех каналов, которые используют в качестве миниатюр к видео изображения, содержащую порнографию или сцены насилия. Также запрещены внешние ссылки на сайты с порнографией и насилием в роликах.

Видеохостинг объявил, что дает авторам два месяца, чтобы они привели в порядок каналы в соответствии с новыми требованиями. Иначе компания удалит нежелательный материал самостоятельно.

В январе 2018 прошлого года администрация видеохостинга объявила о переменах в работе с блогерами, в частности с монетизацией контента.