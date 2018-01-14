2018-01-14T16:00:12+03:00
Наука

Зачем подростки едят таблетки со стиральным порошком

В YouTube новый странный и опасный для жизни флешмоб
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Зачем подростки едят таблетки со стиральным порошком? Фото: youtube.comЗачем подростки едят таблетки со стиральным порошком? Фото: youtube.com
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Tide Pod Challenge - так называется флешмоб, которым увлечены подростки по всему миру, преимущественно в США. Смысл такой: снять видео, на котором человек ест капсулы с моющим средством для стиральных машин, и выложить в YouTube.

Tide Pod Challenge - так называется флешмоб, которым увлечены подростки по всему миру, преимущественно в США.

Глупо? Глупо. И очень опасно для здоровья. По данным Американской Ассоциации центров по контролю за отравляющими веществами, за 2017 год от отравлений моющими средствами пострадали 10,5 тысяч детей в возрасте до 5 лет, есть и смертельные случаи. Таблетки для стиральных машин содержат токсичные полимеры, этанол и другие опасные для организма вещества. Но подростки считают Tide Pod Challenge веселым развлечением.

Откуда пошел этот флешмоб? Все началось с шуточной публикации еще в 2015 году , в которой автор от лица ребенка размышляет над тем, какую таблетку выбрать: красную или синюю. Речь идет о моющем средстве для стиральных машин. Оно выполнено в виде ярких таблеток, похожих на конфеты. Очевиден также отсыл к фильму “Матрица”. Публикация набрала множество просмотров и взрослыми читателями была воспринята как предупреждение о том, насколько доступны, привлекательны и опасны моющие средства для маленьких детей. Для подростков же текст стал своеобразной отправной точкой для опасного флешмоба, в котором слова о привлекательности таблеток воспринимаются буквально. В то же время в YouTube была запущена рекламная кампания Tide Pod Challenge - блогеры в кадре пачкали одежду разными соусами и стирали ее с помощью таблеток с моющим средством Tide.

Шуточная публикация 2015 года о таблетках для стирки .

От названия кампании - Tide Pod Challenge - и пошло название флешмоба с поеданием таблеток.

На популярном студенческом юмористическом канале CollegeHumor в YouTube появилось видео “Не ешьте таблетки с моющим веществом. (Серьезно, это опасно!)” - актер разыгрывает “историю любви” к таблеткам для стиральных машин, которая заканчивается госпитализацией. Но это предупреждающее видео, похоже, еще больше подогрело интерес подростков к странному и опасному флешмобу.

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