2019-01-16T20:41:50+03:00
Спорт

ОКР попросит Федерацию бобслея России прекратить полномочия Александра Зубкова

Ранее спортсмена дисквалифицировали до 18 декабря 2020 года за якобы нарушение антидопинговых правил
Дарья ИВАШКИНА
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Бобслеист Александр ЗубковБобслеист Александр ЗубковФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В среду, 16 января, появилась информация о том, что Олимпийский комитет России (ОКР) намерен попросить Федерацию бобслея России досрочно прекратить полномочия Александра Зубкова на посту президента спортивной организации.

Как уточнил глава ОКР Станислав Поздняков, ухода Зубкова требует Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF), которая ранее в среду приняла решение дисквалифицировать российского бобслеиста. «Будем просить Федерацию бобслея России о незамедлительном исполнении решения международной федерации, которое предусматривает досрочное прекращение Александром Юрьевичем (Зубковым) полномочий президента», - приводит слова руководителя Олимпийского комитета нашей страны сайт ОКР.

При этом Позняков отметил, что решение IBSF накладывает юридические обязательства не только на Федерацию бобслея России, но и на ОКР.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 января IBSF дисквалифицировала Александра Зубкова до 18 декабря 2020 года и запретила ему заниматься любой деятельностью, связанной с бобслеем, в том числе и административной. Причиной стали приписываемые спортсмену нарушения антидопинговых правил.

Кроме того, аналогичные меры были приняты и в отношении трех других наших бобслеистов - Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина.

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