Международная федерация бобслея дисквалифицировала Зубкова до конца 2020 года

СЕГОДНЯ 15:52 2019-01-16T15:52:08+03:00

Аналогичные меры были приняты и по отношению к трем другим российским спортсменам

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Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала главу российской Федерации бобслея Александра Зубкова до 18 декабря 2020 года. Причиной стали приписываемые спортсмену нарушения антидопинговых правил.

Аналогичные меры были приняты и в отношении трех других наших бобслеистов - Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина. Они дисквалифицированы до 12 декабря 2020 года. Между тем, Зубкову запрещено также заниматься любой деятельностью, связанной с данным видом спорта, в том числе административной.

На сайте IBSF уточняется, что Федерация бобслея России и ее члены уже уведомлены о введенных санкциях. Спортсмены имеют право обжаловать вынесенное решение в Спортивном арбитражном суде.

Напомним, что 24 ноября 2017 года комиссия Дениса Освальда в рамках Международного олимпийского комитета признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил. В результате скандала знаменитого бобслеиста лишили двух золотых медалей ОИ-2014 в Сочи, которые он завоевал в соревнованиях двоек и четверок, и пожизненно дисквалифицировали его от участия во всех соревнованиях Олимпиады.

Сайт kp.ru писал о том, что сам спортсмен свою вину категорически не признает.