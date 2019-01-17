2019-01-17T18:40:47+03:00
Политика

Правительство Великобритании представит запасной план по Brexit

Голосование парламента по новому документу запланировано на 29 января
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Британский парламент проголосует по запасному варианту BrexitБританский парламент проголосует по запасному варианту BrexitФото: REUTERS
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Британское правительство готовит запасное соглашение по условиям выхода страны из состава Европейского союза. Ожидается, что новый план будет представлен уже в понедельник, 21 января, а через восемь дней после этого может состояться голосование в парламенте. Соответствующее заявление сделала глава палаты общин Андреа Лидсом.

"Законопроект по следующим шагам правительства по Brexit будет внесен 21 января. Дебаты и голосование по законопроекту займут весь день и пройдут, в случае согласия палаты, 29 января", - сказала политик.

Стоит отметить, что о содержании нового документа пока ничего неизвестно. Сейчас правительство проводит консультации с парламентскими фракциями, в которых ранее отказались участвовать лейбористы, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что план по Brexit, предложенный ранее премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, был отклонен в ходе голосования. За его принятие высказались лишь 202 депутата, тогда как против оказались 432 человека.

Между тем, данное соглашение должно будет определить принцип будущих отношений между Соединенным Королевством и ЕС.

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