Правительство Великобритании представит запасной план по Brexit

СЕГОДНЯ 18:40 2019-01-17T18:40:47+03:00

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Британское правительство готовит запасное соглашение по условиям выхода страны из состава Европейского союза. Ожидается, что новый план будет представлен уже в понедельник, 21 января, а через восемь дней после этого может состояться голосование в парламенте. Соответствующее заявление сделала глава палаты общин Андреа Лидсом.

"Законопроект по следующим шагам правительства по Brexit будет внесен 21 января. Дебаты и голосование по законопроекту займут весь день и пройдут, в случае согласия палаты, 29 января", - сказала политик.

Стоит отметить, что о содержании нового документа пока ничего неизвестно. Сейчас правительство проводит консультации с парламентскими фракциями, в которых ранее отказались участвовать лейбористы, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что план по Brexit, предложенный ранее премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, был отклонен в ходе голосования. За его принятие высказались лишь 202 депутата, тогда как против оказались 432 человека.

Между тем, данное соглашение должно будет определить принцип будущих отношений между Соединенным Королевством и ЕС.