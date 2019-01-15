2019-01-15T23:23:16+03:00
В мире

Британский парламент отверг план Мэй по Brexit

Против соглашения с Евросоюзом высказались 432 депутата
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй выступает в парламенте после голосованияПремьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй выступает в парламенте после голосованияФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во вторник, 15 января, стало известно, что британский парламент все-таки отверг ранее заключенное с Евросоюзом соглашение об условиях Brexit.

Как выяснилось, против плана премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй проголосовали 432 депутата, при этом поддержали документ только 202 политика. Таким образом, сделка была отклонена с разницей в 230 голосов, став самым крупным поражением главы британского правительства в парламенте за последние 95 лет, передает Reuters.

Стоит отметить, что теперь шансов на спокойный выход Великобритании из ЕС в конце марта этого года почти не остается. Среди основных возможных сценариев развития событий: «жесткий» выход из ЕС, то есть без соглашения, или отмена Brexit в целом.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, по итогам состоявшейся в июле прошлого года встречи в Чекерсе британское правительство приняло план по Brexit, определяющий принципы будущих отношений между Евросоюзом и Великобританией. Причем евроскептики сразу же раскритиковали этот документ, предполагающий некоторое смягчение позиции Лондона.

Между тем переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Соединенное Королевство покинет Европейский союз, начались еще в июне 2017 года. А в ноябре прошлого года Великобритания и ЕС, наконец, согласовали сделку.

Еще больше материалов по теме: «Последствия Brexit: Британия выходит из ЕС»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Теракт в столице Кении Найроби: убиты семь человек
CNN: Трамп может признать президентом Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуайдо
В Москве машина сбила женщину с двумя детьми
Парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором власти
Порошенко назвал свою цель на ближайшие пять лет
Россия обошла Тайвань по числу вузов в рейтинге THE для развивающихся стран
Президент Зимбабве рассчитывает, что РФ «протянет руку помощи» его стране
В Турции заверили, что купят у России С-400 независимо от переговоров с США
Путин посетил выставку проектов Агентства стратегических инициатив
Госдума не видит оснований для возвращения России в ПАСЕ
Эрдоган обсудит с Путиным вывод войск США из Сирии
Руководство МВД России инспектирует полицию Сибири
Путин сменил посла в ЦАР
Рябков заявил об отсутствии продвижения вперед по вопросу ДРСМД
США назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей