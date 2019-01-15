Британский парламент отверг план Мэй по Brexit

15 Янв. 22:59 2019-01-15T23:23:16+03:00

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Во вторник, 15 января, стало известно, что британский парламент все-таки отверг ранее заключенное с Евросоюзом соглашение об условиях Brexit.

Как выяснилось, против плана премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй проголосовали 432 депутата, при этом поддержали документ только 202 политика. Таким образом, сделка была отклонена с разницей в 230 голосов, став самым крупным поражением главы британского правительства в парламенте за последние 95 лет, передает Reuters.

Стоит отметить, что теперь шансов на спокойный выход Великобритании из ЕС в конце марта этого года почти не остается. Среди основных возможных сценариев развития событий: «жесткий» выход из ЕС, то есть без соглашения, или отмена Brexit в целом.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, по итогам состоявшейся в июле прошлого года встречи в Чекерсе британское правительство приняло план по Brexit, определяющий принципы будущих отношений между Евросоюзом и Великобританией. Причем евроскептики сразу же раскритиковали этот документ, предполагающий некоторое смягчение позиции Лондона.

Между тем переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Соединенное Королевство покинет Европейский союз, начались еще в июне 2017 года. А в ноябре прошлого года Великобритания и ЕС, наконец, согласовали сделку.