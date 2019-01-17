Под сокращение в Пенсионном фонде попадут несколько тысяч сотрудников

СЕГОДНЯ 21:32 2019-01-17T21:32:34+03:00

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Пенсионный фонд России планирует сократить несколько тысяч сотрудников в течение 2019 года. Массовые увольнения будут связаны с утверждением дорожной карты по оптимизации деятельности организации. Об этом сообщил глава ПФР Антон Дроздов.

"Мы планируем дальнейшую оптимизацию численности фонда. Она связана со структурной перестройкой внутри фонда, с централизацией процессов, в том числе за счет развития информационных технологий. У нас есть определенные планы, как правило, это несколько тысяч человек", - рассказал Дроздов.

Он подчеркнул, что точное количество сотрудников, которые лишаться своей работы, пока неизвестно, однако информация появится в течение ближайшего месяца.

Между тем, по данным РБК, всего в структуре Пенсионного фонда находятся 84 отделения, включая то, что расположено на территории казахстанского Байконура, и более 2,4 тысячи клиентских служб. Количество же сотрудников превышает отметку в 100 тысяч человек.

Сайт kp.ru писал о том, что сейчас в руководстве ПФР проходят кадровые "чистки". Один из семи заместителей главы ПФР — Борис Гукайло - уже освобожден от должности.